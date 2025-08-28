Пачка зошитів за ціною чашки кави - це не вигадки: як зекономити на канцелярії (відео)

Різниця між цінниками суттєва

Початок навчального року часто б’є по сімейному бюджету. На зошити, ручки, папір та потрібно витратити немаленьку суму.

Проте батьки можуть значно зекономити, якщо не купуватимуть усе в одному магазині, а звертатимуть увагу на знижки в інтернет-магазинах та соціальних мережах.

Наприклад, у соцмережі ТікТок на сторінці користувача "sezon.znygok" з’явилася пропозиція, де дев’ять предметних зошитів по 48 аркушів коштують всього 50 гривень.

Це лише один із прикладів того, як трохи більше часу на пошук акційних товарів дозволяє витратити значно менше.

Раніше "Телеграф" писав, що такий самий набір з 9 штук місцями коштує 250 гривень. Тобто різниця склала аж 200 гривень.

Тож варто заздалегідь скласти список товарів, стежити за акціями, порівнювати ціни на різних майданчиках і навіть підписуватися на сторінки магазинів у соцмережах. Так можна заощадити не тільки на зошитах, а й на ручках, олівцях, фарбах та іншому шкільному приладді.

Нагадаємо, що "Телеграф" також писав про те, що батьки зможуть купити одразу портфель, шопер, пенал і ще дещо за ціною одного товару.