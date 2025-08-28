Рибалка витягнув з води міні-акулу, колір тіла якої схожий на гепарда: що то за морське диво (відео)

Її варто побачити

У морі біля Іспанії рибалка спіймав маленьку акулу. Вона протягом всього свого життя не виросте понад 1 метра.

Як можна побачити на відео користувача ТікТок, він тримає за хвоста маленьку акулу, на тілі якої багато маленьких крапок, наче як у гепарда. Ця риба має сильні м'язи, тому в руках її було важко втримати, адже вона постійно "крутилася".

Для довідки

Котяча акула – невеликий хижак, який зазвичай не перевищує 1 метра в довжину. Вона має струнке тіло з характерними темними плямами на тілі за що й отримала свою назву. Голова акули округла, а очі великі, що дозволяє їй добре бачити в темних глибинах.

Який вигляд має котяча акула

Ці акули живуть у морях Атлантики, Середземного та Північного морів, зазвичай тримаються на глибині від 20 до 500 метрів. Вони ведуть переважно нічний спосіб життя, ховаючись вдень серед піску або каміння, а ввечері виходять на полювання.

Як живе котяча акула

Котячі акули харчуються дрібною рибою, ракоподібними та молюсками. Вони не становлять загрози для людини й ведуть відносно спокійний спосіб життя.

