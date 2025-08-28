Колись це було на кожному столі: від цієї незвичної страви зводило скули

Вона подобалась далеко не всім

У радянські часи на столі можна було зустріти страви, які не завжди викликали апетит, як от молозиво або мочені яблука.

Ці яблука готували так — у воді розчиняли цукор, трохи оцту та солі. Заливали та залишали, поки вони не розм'якнуть, як нагадує "Телеграф".

Мочені яблука

Загалом клали яблука у великі банки чи бочки: викладали шарами, пересипали цукром, інколи додавали трохи кориці або горіхів, щоб було "красивіше". Їх могли залишити на кілька днів, а інколи й тижнів, усе залежало від особистих уподобань.

Їли їх зі всіма стравами, іноді могли навіть і з чаєм. На смак це було як суміш яблука, кислоти та трошки солодкого. Якщо вони вже довго стояли, то і смак змінювався — був більш схожий на бродіння.

Наразі їх рідко де зустрінеш в магазинах, адже любителів такої страви стало замало. Хоча, можливо, їх можна купити десь на базарі — там, де продають домашню консервацію.

