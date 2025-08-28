Дороге, розкішне і зручне: про яке взуття мріяли жителі СРСР

Світові бренди асоціювалися з елітним стилем і багатством

У Радянському Союзі взуття вважалося дефіцитом і часто ставало предметом мрій. Що бажали носити в СРСР?

"Телеграф" розповість, яке взуття мріяли мати люди в часи Радянського Союзу. А також, які бренди взуття були недосяжні.

Найбільш бажаними були шкіряні чоботи, які вважалися символом достатку та зручності. Власники таких чобіт мали змогу носити їх багато років, адже натуральна шкіра відрізнялася міцністю.

Жінки прагнули придбати чоботи на підборах або модні туфлі "човники". Особливо цінувалися вироби з Угорщини, Чехословаччини, адже вони вирізнялися якістю та дизайном.

Чоловіки ж мріяли про добротні туфлі з м’якої шкіри, які в СРСР було важко знайти.

У 1970–1980-х роках великою популярністю користувалися кросівки "Адідас", які потрапляли в Союз у невеликих кількостях через посилки чи валютні магазини "Берізка". Вони стали символом спортивного стилю і мріялися багатьом молодим людям.

Черги у взуттєвих магазинах були звичним явищем, а для купівлі пари "мрії" іноді доводилося діставати спеціальні талони або звертатися до знайомих у торговельній сфері.

Недосяжні товари та світові бренди

Багато товарів залишалися майже недосяжними для радянських громадян. Серед них були люксові закордонні бренди: Prada, Gucci, Chanel, Jimmy Choo. Ці марки асоціювалися з елітним стилем і багатством, і мрія про них для більшості людей залишалася недосяжною.

