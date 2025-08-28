Не їжте цього дня круглі продукти: що категорично заборонено робити 29 серпня

Цей день треба провести у молитві

Сьогодні, 29 серпня, православні християни та греко-католики відзначають Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. До переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар, ця подія припадала на 11 вересня.

За Євагнелієм, Івана було ув'язнено царем Іродом Анипою через критику його нелегального шлюбу з дружиною брата — Іродіадою. На святковому бенкеті дочка Іродіади Соломія виконала танець, який настільки сподобався Іроду, що він пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За підказкою матері вона попросила голову Івана Хрестителя на блюді — вона це отримала.

Цей день вшановується як один із найдавніших пам’ятних днів у християнстві — він знаменує любов до правди, смиренне страждання й силу віри. Є кілька заборон, яких варто дотримуватися.

Традиції та прикмети на 29 серпня

Оскільки зараз триває піст, віряни відмовляються від м'яса, риби, молока і яєць. У свято 29 серпня моляться і просять стійкості у вірі.

яка погода 29 серпня — такою буде осінь;

дощ в цей день — осінь буде похмурою;

туман 29 серпня — чекайте на негоду;

журавлі або гуси відлітають — скоро настане холод.

Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 29 серпня

їсти круглі продукти або страви на круглих тарілках — це символізує голову і нагадує про цю трагедію;

користуватися гострими інструментами через асоціацію з відсіканням голови;

веселитися, гуляти — день треба провести у молитві.

Іменини 29 серпня

В цей день іменини відзначають Ганна, Іван, Олександр, Степан, Яків.

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на вересень 2025. Ми зібрали для вас усі визначні дати першого місяця осені.