Як розпізнати небезпечні дині. Не їжте самі та не давайте дітям

Зараз саме розпал сезону

Диня наряду з кавуном — улюблений плід багатьох українців. Проте важливо обирати лише якісну ягоду, адже в деяких випадках диня може нашкодити.

"Телеграф" розповідає, які дині краще не купувати. Це допоможе обирати лише такі, що принесуть задоволення та користь.

Які дині не можна купувати

Незріла диня може викликати розлад травлення, нудоту та здуття. Вона має бліду та твердий м'якуш, несмачна та не ароматна.

Перезріла диня також може здатна викликати розлади шлунка. Плід стає занадто м'яким та водянистим, може почати бродити. Шкірка може мати плісняву або неприємний запах. Навіть якщо обрізати пошкоджене, споживання такої дині може мати неприємні наслідки.

Диня дуже ароматна та смачна

Дині з нітратами — для прискорення дозрівання деякі недобросовісні фермери використовують нітратні добрива. Надмірне накопичення нітратів може спричинити отруєння.

Як розпізнати "нітратну" диню

величезний розмір (якщо він не відповідає сорту)

тьмяна шкірка, без природного блиску

майже не пахне, або має хімічний запах

має волокнисті прожилки у м'якоті жовтого, зеленого або білого кольору

Купівля розрізаної дині — у чому небезпека

Купувати вже розрізану диню вкрай небезпечно, оскільки вона стає ідеальним місцем для розмноження бактерій. Після розрізання там можуть "поселитися" сальмонела або кишкова паличка. Ніж, яким різали диню, може бути брудним, або шкідливі бактерії можуть потрапити з повітря. Тепле та вологе середовище всередині дині сприяє швидкому розмноженню бактерій.

