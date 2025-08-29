Досі даєте дітям солодкі сирки? Пять причин, чому вони не такі корисні, як всі вважають

Їхня корисність — ілюзія

Глазуровані сирки люблять як діти, так і дорослі. Їх часто дають школярам, вважається, що це корисний молочний продукт. О

Проте солодкі сирки у глазурі можуть приховувати чимало небезпек для здоров'я. "Телеграф" розповідає, чому цей десерт не такий вже й корисні, як здається.

Забагато цукру

Найбільша проблема глазурованих сирків — це величезна кількість цукру. Він міститься й у самій сирковій масі й у шоколадній глазурі. В результаті кількість цукру в одному сирку може становити 10-20 грамів (2-4 чайні ложки). Один сирок — це майже денна норма цукру. Його надмірне споживання цього продукту може призвести до набору зайвої ваги, розвитку цукрового діабету, карієсу тощо.

Багато хто обожнює їх

За рекомендаціями ВООЗ, норма безпечного споживання цукру для дітей від 2 років та дорослих — до 25 г (близько 5 чайних ложок) на день. Важливо розуміти, що ця норма стосується доданого цукру (у продуктах, що продаються, чи при приготуванні їжі), а не природного цукру, який міститься у фруктах, овочах та молоці.

Трансжири та пальмова олія

Щоб здешевити продукт, шоколадна глазур, що покриває сирок, в більшості випадків виготовляється не з натурального какао-масла, а з його дешевих замінників. Вона містить пальмову олію та інші рослинні жирів. Під час гідрогенізації (перетворення рідких рослинних олій на тверді жири) утворюються трансжири. Вони вважаються одними з найшкідливіших для здоров’я, підвищуючи рівень "поганого" холестерину в крові, збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, атеросклерозу та інсульту.

Сир низької якості

Нема жодної гарантії, що сиркову масу виготовляють з якісного кисломолочного сиру. В більшості випадків у глазурованих сирках — так званий сирний продукт, що містить крохмаль, стабілізатори, загусники та інші добавки. Тому у сирках значно менше якісного молочного білка і кальцію, а корисних бактерій, що містяться у справжньому кисломолочному сирі, практично немає.

Ароматизатори, консерванти та барвники

Щоб сирки були смачнішими та привабливо виглядали, виробники додають до них штучні ароматизатори та барвники. Щоб вони довше зберігалися, використовують консерванти. Ці хімічні речовини можуть викликати алергічні реакції та негативно впливати на здоров'я, особливо дитяче

Висока калорійність

Через велику кількість цукру та жирів глазуровані сирки мають високу калорійність. В одному сирочку може міститися від 150 до 250 ккал, що є значною частиною денного раціону.

Чим замінити

Є багато рецептів приготування глазурованих сирків вдома. В цьому випадку можна контролювати кількість цукру та якість сиру.

