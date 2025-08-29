Рус

Може рости 4 тисячі років, а ягоди нагадують намистини: в Україні є рідкісне дерево (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Рідкісна рослина
Рідкісна рослина. Фото Колаж "Телеграфу"

Дерево може вирости до 20 метрів

В українських лісах та парках можна зустріти чимало унікальних рослин, квітів чи дерев, які занесені в Червону книгу. Одним з таких буде рідкісне дерево, плоди якого нагадують червоні намистини.

Мовиться про тис ягідний, який росте в дендропарках ДП "Жовківський лісгосп", як повідомили у групі на Facebook. Тис може рости до 4 тисяч років і виростати до 20 метрів заввишки.

Тис ягідний
Який вигляд має дерево

Його хвоя густа, темно-зеленого кольору, а плоди виглядають, як намистини — червоні оболонки, схожі на ягоду. Втім, майже всі частини дерева, крім м’якої оболонки плода, є отруйними. Хоча їх безпечно можуть їсти тварини.

Тис ягідний
Плід дерева

Водночас деревина тиси унікальна: вона надзвичайно тверда і не гниє навіть у воді. У давнину з неї робили деталі для машин, гарматні ядра, а меблі чи сходи з тиса вважалися практично "вічними".

Тис ягідний
Як цвіте дерево

Це рідкісне дерево зазвичай росте у західній та центральній Європі, на Кавказі, у Малій Азії та Північній Африці. В Україні природні місця зростання цього виду збереглися переважно в Карпатах та на Закарпатті.

Він надає перевагу тінистим вологим лісам та добре росте під покривом інших дерев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на півдні України цвіла рідкісна квітка.

Теги:
#Квіти #Рослини #Рідкісні