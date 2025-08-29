Може рости 4 тисячі років, а ягоди нагадують намистини: в Україні є рідкісне дерево (фото)

Дерево може вирости до 20 метрів

В українських лісах та парках можна зустріти чимало унікальних рослин, квітів чи дерев, які занесені в Червону книгу. Одним з таких буде рідкісне дерево, плоди якого нагадують червоні намистини.

Мовиться про тис ягідний, який росте в дендропарках ДП "Жовківський лісгосп", як повідомили у групі на Facebook. Тис може рости до 4 тисяч років і виростати до 20 метрів заввишки.

Який вигляд має дерево

Його хвоя густа, темно-зеленого кольору, а плоди виглядають, як намистини — червоні оболонки, схожі на ягоду. Втім, майже всі частини дерева, крім м’якої оболонки плода, є отруйними. Хоча їх безпечно можуть їсти тварини.

Плід дерева

Водночас деревина тиси унікальна: вона надзвичайно тверда і не гниє навіть у воді. У давнину з неї робили деталі для машин, гарматні ядра, а меблі чи сходи з тиса вважалися практично "вічними".

Як цвіте дерево

Це рідкісне дерево зазвичай росте у західній та центральній Європі, на Кавказі, у Малій Азії та Північній Африці. В Україні природні місця зростання цього виду збереглися переважно в Карпатах та на Закарпатті.

Він надає перевагу тінистим вологим лісам та добре росте під покривом інших дерев.

