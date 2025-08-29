Ніяких самокатів, гіроскутерів і машин, але по болоту і в мороз: як в СРСР ходили до школи

Школярі вдавались до всього

У радянські часи школярі щодня долали шлях до школи переважно пішки. Транспорт для дітей майже не використовували: не було ані самокатів, ані гіроскутерів, ані приватних автомобілів, які возили б учнів.

"Телеграф" розповість, як в часи Радянського Союзу діти діставались школи. А також, які альтернативи є зараз.

Варто зазначити, що дорога займала від кількох хвилин до години, залежно від відстані. У багатьох селах та селищах учням доводилося йти через поля, ліси або ґрунтові дороги, які перетворювалися на болото після дощу.

Взимку діти йшли по заметах і в мороз, часто без належного зимового одягу. Учні через погано погоду могли затримуватись, а з уроків повертатись пізно додому, адже поки пройдеш снігові замети, то могли проходити і години.

Ті школярі, у кого вдома був велосипед, могли їхати на ньому, але лише в теплу та суху погоду. В дощ або сніг цей вид транспорту залишали вдома, і діти йшли пішки разом з усіма.

Велосипед

У деяких місцевостях батьки підвозили дітей — хто мав коня з возом, хто рідкісний автомобіль. Уже пізніше у сільських школах почали організовувати шкільні автобуси, щоб учні з віддалених сіл могли добиратися до занять.

