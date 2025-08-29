Український рибалка похизувався 8-кілограмовим уловом (фото)

Велетня виловили у ставку на Дніпропетровщині

Рибалки часто хваляться уловом — чоловік показав величезну рибину. Її вага — 8 кілограмів.

Фото здобичі у Facebook опублікував Володимир Савушкин. Він не сказав, що це за риба, проте за зовнішнім виглядом вона схожа на судака. Рибалка уточнив, що спіймав його ввечері у селі Кам'янка.

Чоловік рибалив на поплавок. Фото: Володимир Савушкин

В його профілі вказано, що він проживає на Криворіжжі. Тому ймовірно йдеться про ставок біля села Кам'янка Софіївського району, Дніпропетровської області. Там водяться раки, лящ, плотва, судак, щука, амур білий, товстолобик, сом, карась, короп. Там навіть регулярно проводяться змагання з ловлі коропа.

Ставок біля Камянки на карті. Фото: скріншот

Судак — прісноводний хижак з дієтичним м'ясом

Ця риба широко розповсюджена у водоймах Європи та Азії. В Україні живе не лише у великих річках (Дніпро, Дністер), але й у водосховищах, озерах і ставках. Полюбляє глибоку і чисту воду.

Судак має довге, витягнуте тіло з дрібною лускою. Він сріблясто-сірий з темними смугами на боках. Головною ознакою судака є два спинних плавники, розділені між собою. Має великий рот з гострими зубами.

Судак — хижак, що полює на дрібну рибу. Його раціон складається з верховодки, плотви, окуня та інших невеликих видів.

М'ясо судака вважається дієтичним. Воно біле, щільне і практично не має дрібних кісток.

