Цей десерт був знайомий кожному: що зараз рідко зустрінеш на столі

Для цього десерту брали печиво та масло

У радянські часи одним із найпопулярніших десертів на домашніх кухнях були не тільки печиво з маслом, а й солодка ковбаса. Її не потрібно було випікати, а просто покласти в морозильну камеру.

Солодка ковбаса виглядала як звичайна ковбаска, яку нарізали на скибочки. Основними інгредієнтами були пісочне печиво, масло, какао, цукор та іноді подрібнені волоські горіхи, як нагадує "Телеграф".

Як готували солодку ковбасу

Готували десерт так: печиво розламували на дрібні шматочки, змішували з розтопленим маслом, цукром і какао, додавали горіхи, формували масу у вигляді ковбаски й загортали в фольгу чи пергамент. Потім десерт залишали в морозильній камері до застигання, після чого нарізали на порції.

Який вигляд має страва

Ця солодка страва подобалася багатьом, особливо дітям. Водночас деякі вважали її занадто жирною або солодкою, адже там було розтоплене масло.

