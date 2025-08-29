Легендарні фужери з СРСР продають в Україні. Як вони виглядають та чому таких більше не роблять
-
-
Це було престижним в ті часи
На українському ринку з'явилася пропозиція для колекціонерів та любителів вінтажних речей. Продають набір з чотирьох фужерів радянських часів у відмінному стані.
Продавець оцінює комплект в 1200 гривень. Відповідне оголошення зʼявилось на сайті OLX.
За описом, це фужери з марганцевого скла характерного фіолетово-рожевого відтінку. Їх висота 20 сантиметрів.
Де використовували такі фужери
Подібні фужери з марганцевого скла були популярними в СРСР з 1960-80-х років і зазвичай використовувалися:
- На урочистих заходах — весіллях, ювілеях, новорічних святкуваннях
- У ресторанах та кафе радянського періоду для подачі шампанського та десертних вин
- У домашніх умовах як частина "парадного" посуду для особливих випадків
- На офіційних прийомах та банкетах у державних установах
- У санаторіях та будинках відпочинку для святкових заходів
Марганцеве скло з характерним рожево-фіолетовим відтінком вироблялося на багатьох скляних заводах СРСР і вважалося досить престижним посудом того часу. Сьогодні такі предмети цінуються колекціонерами як свідчення радянської епохи та прикладом якісного скляного виробництва.
