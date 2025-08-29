Рус

Легендарні фужери з СРСР продають в Україні. Як вони виглядають та чому таких більше не роблять

Це було престижним в ті часи

На українському ринку з'явилася пропозиція для колекціонерів та любителів вінтажних речей. Продають набір з чотирьох фужерів радянських часів у відмінному стані.

Продавець оцінює комплект в 1200 гривень. Відповідне оголошення зʼявилось на сайті OLX.

За описом, це фужери з марганцевого скла характерного фіолетово-рожевого відтінку. Їх висота 20 сантиметрів.

Де використовували такі фужери

Подібні фужери з марганцевого скла були популярними в СРСР з 1960-80-х років і зазвичай використовувалися:

  • На урочистих заходах — весіллях, ювілеях, новорічних святкуваннях
  • У ресторанах та кафе радянського періоду для подачі шампанського та десертних вин
  • У домашніх умовах як частина "парадного" посуду для особливих випадків
  • На офіційних прийомах та банкетах у державних установах
  • У санаторіях та будинках відпочинку для святкових заходів

Марганцеве скло з характерним рожево-фіолетовим відтінком вироблялося на багатьох скляних заводах СРСР і вважалося досить престижним посудом того часу. Сьогодні такі предмети цінуються колекціонерами як свідчення радянської епохи та прикладом якісного скляного виробництва.

