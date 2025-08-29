Наче медузу чи зірку викинуло на берег: жінка розвеселила мережу незвичним способом відпочинку (відео)

Відео набрало понад 6 мільйонів переглядів

На пляжах біля моря іноді можна побачити відпочивальників із дуже оригінальними способами релаксу. Один із таких випадків нещодавно потрапив на відео й одразу викликав емоції у соцмережі.

На одному з пляжів туристи стали свідками, як жінка вирішила поплавати, але не у морі, а у "калюжі" біля моря — вона просто лягла на край берега, де накопичується вода, і розкинула руки й ноги, як можна побачити на відео користувача urgirlcece у ТікТок.

З боку виглядало так, ніби на пляж викинуло медузу чи морську зірку, як прокоментували під відео. Течія несла жінку в різні боки й навіть розвертала, але вона, здається, отримувала від цього тільки задоволення.

Як коментують ситуацію

Жінка написала, що хоче так само відпочити

Інші ж писали, що це найкращий і найбезпечніший варіант відпочинку, бо так точно не буде хвиль, течії, акул та медуз.

Коментатор написав, що це безпечний вид відпочинку

