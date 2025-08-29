Менше 2 гривень за ручку: де батькам зекономити на канцелярії

Економія суттєва

Батьки школярів перед новим навчальним роком традиційно витрачають чималі суми. Однак на більшості канцелярії можна зекономити, якщо витратити трохи часу та пошукати більш вигідні пропозиції.

Значно зекономити можна, наприклад, на звичайних ручках. Вони в окремих торгівельних мережах коштують до двох гривень за штуку. Це значно дешевше, ніж у багатьох супермаркетах чи невеликих крамницях, де ціни вищі, як пояснює "Телеграф".

До 1,62 гривні за одну ручку батьки віддадуть в магазині "stenson", до 1,75 гривні вони заплатять у "babyplus", а 1,90 гривні — у "clipka".

Тож часто можна знайти акційні набори ручок, олівців чи зошитів за оптовими цінами. Крім того, варто звертати увагу на розпродажі та сезонні знижки, які є в інтернет-магазинах та соціальних мережах. Там можуть продавати, наприклад, 9 зошитів за ціною чашки кави.

