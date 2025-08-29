В Україні є "Чарівне озеро", проте відпочити там по кишені лише багатим
Це місце сподобається кожному
В Україні існує місце, яке називають "Чарівним озером". Це — заміський комплекс на Житомирщині, що приваблює мальовничими краєвидами, чистим повітрям та комфортними умовами.
Проте такий відпочинок доступний далеко не всім — розкішні номери, риболовля, лазня та вечеря в ресторані обійдуться у кругленьку суму, яку можуть дозволити собі переважно заможні відвідувачі. Про це йдеться в матеріалі "funtime".
Де знайти цю локацію
Комплекс розташований неподалік Коростишева, серед соснового лісу та біля водойми.
Атмосфера створює відчуття повної віддаленості від міської метушні, а для гостей тут передбачено чимало способів розслабитися: пляжний відпочинок із шезлонгами й парасолями, прогулянки на велосипедах або катамаранах, купання, риболовля та навіть можливість приготувати улов у місцевому ресторані. Останній вважається однією з головних "родзинок" комплексу.
Його меню поєднує українську та європейську кухню, а страви готують лише з натуральних продуктів. Розташування ресторану над самим озером додає особливого романтичного шарму.
Гостям пропонують варіанти розміщення на будь-який смак: від літніх терас та альтанок для тихих вечорів до банкетних залів для великих свят — весіль, ювілеїв чи корпоративів. Окремо облаштовано лаунж-бар, де можна провести романтичний вечір, та колибу з терасою для відпочинку в компанії.
Для тих, хто планує залишитися з ночівлею, на території працює невеликий готель із 12 номерами підвищеного комфорту та декілька сучасних котеджів. Усі апартаменти виконані в стильному дизайні, мають Wi-Fi, супутникове телебачення й цілодобове обслуговування. Завдяки цьому відвідувачі отримують сервіс на рівні європейських курортів.
Ціни за проживання
Середні ціни за проживання у "Чарівному озері" стартують від 2 500 грн за стандартний номер на двох і доходять до 8 000 грн за родинний котедж на ніч. Розкішні номери з видом на озеро та просторі апартаменти роблять відпочинок комфортним, але доступним переважно для заможних відвідувачів.
Як доїхати до озера
Дістатися сюди з Києва нескладно: найзручніше прямувати Житомирською трасою, подолавши відстань у 100 км за 2-3 години. Також можливі варіанти поїздки маршруткою чи навіть електричкою.
"Чарівне озеро" позиціонує себе як місце для релаксу та розкішного відпочинку. Тут дбають про сервіс, деталі й атмосферу, завдяки чому заклад приваблює тих, хто готовий заплатити за комфорт і тишу. Проте варто зізнатися: така "чарівна втеча" до природи обійдеться недешево, а отже — доступна здебільшого людям із високим достатком.
Раніше "Телеграф" розповідав про озеро Охматів — одне з найбільших у Черкаській області та справжня перлина для тих, хто цінує красу природи.