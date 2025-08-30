Поселяться смуток і самотність: який декор краще винести з хати

Цей декор може стати джерелом проблем

Багато людей прикрашають оселю сухоцвітами, вважаючи їх стильним елементом декору. Втім, за народними прикметами засушені квіти можуть принести вкрай негативні наслідки.

Вважається, що зів'ялі квіти здатні "витягати" життєві сили, притягувати смуток і навіть самотність в дім. Про це дізнався "Телеграф".

Особливо небажано зберігати букети, що залишилися після важливих подій — весіль чи побачень. Кажуть, вони ніби "законсервовують" минуле й заважають новим почуттям.

Засушені квіти

Також підсохлі рослини можуть погіршувати атмосферу у родині, провокувати сварки та апатію.

Замість сухоцвітів краще ставити у вази живі квіти або рослини, які символізують радість та гармонію. Якщо ж викинути старий букет шкода, краще винести його за межі дому, щоб негативна енергетика не накопичувалась у стінах оселі, наприклад у літню кухню, сарай (можна повісити, аби сушився) чи на горище у коробці.

