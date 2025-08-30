Все блищить і є серветки. Українців вразив туалет у новому вагоні УЗ (відео)

Є навіть освіжувач повітря

У мережі показали, як виглядає туалет у новому вагоні "Укрзалізниці". Українців вразила не тільки його чистота, а й модернізація.

Відповідне відео опубліковано у Тік Ток. Як зазначив його автор, такий новий туалет був у плацкарті.

На ролику видно, що вбиральня у вагоні чиста. Є і туалетний папір, і серветки, і навіть накладки на унітаз. Сам умивальники разом з краном чисті і навіть ще без нальоту. Так само і унітаз, біля якого є кнопка змиву, а не як у старих вагонах педалька внизу. Навіть є складна пеленальна зона для немовлят, що досить рідко зустрічається у вагонах "Укрзалізниці".

Також у вбиральні стоїть освіжувач повітря, є розетка та підсвітка над дзеркалом, яка вмикається окремо. Біля туалету у тамбурі розміщено смітник, який можна легко відкрити ногою, натиснувши на кнопку.

Автор відео був дуже вражений таким новим туалетом та його чистотою. Особливо враховуючи те, що він їхав у плацкарті, де зазвичай умови досить посередні.

У коментарях користувачі розповідали, що частіше такі вагони зустрічаються на міжнародних напрямках, але є і на регіональних. Чимало людей відмітило, що пасажири досить швидко перетворять цю вбиральню щось на кшталт старої.

