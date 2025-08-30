Цей виноград небезпечний. Як не помилитися з вибором ягоди

Регулярне вживання винограду може покращити роботу мозку

Виноград – це не лише смачна, але й дуже корисна ягода. Проте, щоб він приніс лише користь та задоволення, виноград треба вміти обирати.

"Телеграф" розповідає, як обрати виноград. Є кілька ознак, які допоможуть це зробити.

Користь винограду

Виноград дуже "фотогенічний". Фото: freepik

Ця ягода містить вітаміни С, К і В6, а також важливі мінерали: калій, марганець і мідь. Ще одна важлива перевага винограду — високий вміст антиоксидантів. У шкірці (особливо червоних і чорних сортів) міститься ресвератрол. Він допомагає боротися з вільними радикалами, зменшує запалення, уповільнює процеси старіння та навіть може знижувати ризик розвитку онкологічних захворювань.

Який виноград може нашкодити

Перш за все, не варто їсти ягоди із пліснявою, гнилизною або пом'яті. Навіть якщо пошкоджена лише частина грона, пліснява вже могла поширитися на решту ягід. Вживання такого винограду може призвести до отруєння.

На що звертати уваги при виборі винограду:

Ягоди мають бути пружними, цілими, без тріщин і пошкоджень. Виноград може мати білий наліт — це природний захисний шар, який свідчить про свіжість.

Виноград має приємний, характерний аромат. Якщо відчувається запах бродіння, їсти ягоди не можна.

Грона мають бути щільними, а плодоніжки — свіжими та зеленими. Якщо плодоніжки сухі та темні, виноград зірваний давно.

"Нітратний" виноград — як відрізнити

Як і будь-яка інша культура, виноград може містити нітрати — солі азотної кислоти. Якщо фермери зловживають азотними добривами для прискорення дозрівання і збільшення врожаю, рівень нітратів у ягодах може перевищувати допустимі норми. Такий виноград може завдати шкоди здоров'ю. Особливо він небезпечний для дітей.

Ознаки, що виноград містить нітрати:

Ягоди надто великі

Відсутність аромату, або хімічний запах

В'ялість та водянистість ягід

Волокнисті прожилки

Раніше "Телеграф" розповідав, як розпізнати небезпечні дині. Важливо враховувати кілька моментів.