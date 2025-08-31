Червонокнижний птах просто гуляв на одному з пляжів України: він нагадує орла (фото)

Цей птах є "санітаром" в природі

На Одещині побачили рідкісного птаха, який прогулювався берегом. Він занесений до Червоної книги.

У Науковому природному парку "Тузлівські лимани" помітили шуліку чорного, як повідомили у "Одеське життя". Цей птах належить до родини яструбових.

Що це за птах

Шуліка чорний — це середній за розміром хижий птах із розмахом крил до півтора метра. Його оперення темно-буре, майже чорне, з легким рудим відтінком, а хвіст має характерну вилчасту форму, завдяки якій птаха легко впізнати у небі. Його голова трохи світліша за тулуб, очі жовті, а дзьоб міцний та загнутий.

Мешкає цей вид переважно біля водойм — річок, озер і морських узбереж. Харчується гризунами, рибою, дрібними птахами та стерво. В екосистемі виконує роль "санітара", адже допомагає підтримувати природний баланс.

