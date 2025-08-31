Капучино, лате і лавандовий раф лише у мріях: який "шмурдяк" пили в СРСР

Вдавались до вживання дивних напоїв

У Радянському Союзі ароматна кава, знайома сьогодні у кожному кафе чи супермаркеті, була рідкістю. Якісний напій фактично не потрапляв на полиці.

"Телеграф" розповість, яку каву пили у ті часи. А також, чим замінювали напій.

Найчастіше людям пропонували розчинну каву, яку в народі зневажливо називали "шмурдяком". Вона мала різкий смак, слабкий аромат і мало нагадувала справжню каву.

Зернова кава вважалася дефіцитом. Її можна було знайти лише у великих містах, у спеціальних відділах або дістати "по знайомству". Навіть якщо вдавалося купити зерна, вони часто були старими, неправильно зберігалися, а помол — нерівномірний. У результаті напій втрачав смакові властивості й перетворювався на гірку рідину.

Більшість радянських родин шукали альтернативу. Популярними замінниками стали цикорій, ячмінь чи інші зернові суміші, які видавали за каву. Для багатьох саме вони були щоденним "кавою на сніданок". Справжню ж, запашну й якісну каву радянські люди могли спробувати лише за кордоном або отримавши її у подарунок від родичів.

Сьогодні ж ситуація кардинально інша. Каву можна купити на будь-який смак і гаманець — від класичного еспресо до авторських напоїв із сиропами, спеціями чи молоком різного походження. У кав’ярнях подають холодні лате, флет-вайти, капучино, а для тих, хто уникає кофеїну, є й спеціальні безкофеїнові сорти. Те, що колись було недосяжною розкішшю, нині стало частиною повсякденності.

Лавандовий раф

Раніше "Телеграф" писав, про яке взуття мріяли жителі СРСР.