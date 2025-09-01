Не купуйте цей "коровʼячий фреш", щоб не нашкодити собі: яке молоко краще обрати

Розповідаємо, що буде безпечніше

На полицях магазинів сьогодні можна знайти свіже, пастеризоване та ультрапастеризоване молоко. Споживачам варто звертати увагу на спосіб обробки продукту та умови його зберігання.

"Телеграф" розповість, що не варто купувати в магазинах. А також, яке краще обрати.

Молоко, яке не рекомендується купувати:

• "Сире" молоко без термічної обробки. Воно може містити небезпечні бактерії та мікроорганізми, зокрема кишкову паличку, сальмонелу, листерію. Такий продукт швидко псується і є ризиком харчових інфекцій.

• Молоко з порушеними умовами зберігання. Якщо упаковка вздута, є тріщини або продукт зберігався не у холодильнику (для пастеризованого) — його краще не купувати.

• Продукт із закінченим терміном придатності. Навіть ультрапастеризоване молоко після відкриття потрібно вживати протягом 2–3 днів.

Сире молоко

Чим краще ультрапастеризоване молоко:

• Під час обробки молоко швидко нагрівається до температури +135…+150 °C протягом кількох секунд і так само швидко охолоджується. Така технологія знищує практично всі шкідливі бактерії.

• Термін придатності значно довший — від 3 до 6 місяців без холодильника, якщо упаковка не відкрита. Це робить продукт зручним для зберігання вдома чи транспортування.

• Ультрапастеризація зберігає більшість поживних речовин, зокрема білок і кальцій.

• Продукт має стабільний смак і якість упродовж усього терміну придатності.

Таким чином, найнебезпечнішим для здоров’я залишається сире молоко без належної обробки, тоді як ультрапастеризоване вважається найбільш безпечним варіантом для щоденного споживання.

