Рідкісну українську орхідею побачили на Івано-Франківщині: що то за лісова красуня (фото)

В селі на Івано-Франківщині мешканець знайшов рідкісну квітку, яка занесена до Червоної книги України. Її відносять до виду орхідей.

У селі Креховичі, що в Івано-Франківській області, квітникар, який ще є майстром з роботи з каменем, побачив в лісах рідкісну червонокнижну квітку — любку зеленоквіткову, як передає "Інформатор".

Що то за квітка

Любка зеленоквіткова — це трав’яниста багаторічна рослина з родини орхідних. Вона має високе стебло, яке сягає до 60 см, та видовжені зеленуваті квіти із ніжним ароматом, що розкриваються влітку. Зовні її можна сплутати з іншими дикорослими орхідеями, однак характерні вузькі пелюстки та зелений відтінок відрізняють цей вид.

Який вигляд має українська орхідея

Ареал походження любки доволі широкий: вона росте у лісах і на луках Європи та Західної Азії, віддаючи перевагу вологим і тінистим місцям. В Україні зустрічається переважно в Карпатах, на Поліссі та в окремих регіонах Лісостепу, але популяції скорочуються через вирубки лісів і збирання квітів.

Для людини й тварин ця рослина є цілком безпечною. Водночас зривати чи пересаджувати її заборонено, адже це знищує популяцію, яку відновити надзвичайно важко.

