Це фігурне печиво було в кожній хаті: для солодощів використовували спеціальну сковорідку

Яке печиво готували в радянські часи

У радянські часи в багатьох родинах було популярним домашнє печиво, яке вирізнялося не лише смаком, а й незвичною формою.

Тісто для нього готували зі звичайних продуктів — маргарину, сметани, яєць, цукру та борошна і за текстурою воно нагадувало здобне. Рецепт нагадав "Телеграф".

Та найбільша особливість полягала в тому, що випікали ці ласощі не в духовці, а у спеціальних важких фігурних сковорідках. У таких формах печиво набувало найрізноманітніших виглядів — від горіхів та грибів до шишок і мушель. Завдяки цьому на столі воно виглядало святково й особливо привабливо для дітей.

Спеціальна форма для випікання печива

Як готували печиво

Найчастіше таке печиво подавали зі сметаною, яка робила його ще ніжнішим і м’якішим. Їли його зазвичай у перший або другий день після приготування — тоді тісто залишалося пухким і приємним на смак. Згодом воно швидко тверділо й втрачало свою ніжність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від якої популярної страви в радянські часи зводило скули. Зараз її рідко де зустрінеш через особливий кисло-солодкий смак.