Рус

Це фігурне печиво було в кожній хаті: для солодощів використовували спеціальну сковорідку

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Печиво Новина оновлена 01 вересня 2025, 12:53
Печиво. Фото Колаж "Телеграфу"

Яке печиво готували в радянські часи

У радянські часи в багатьох родинах було популярним домашнє печиво, яке вирізнялося не лише смаком, а й незвичною формою.

Тісто для нього готували зі звичайних продуктів — маргарину, сметани, яєць, цукру та борошна і за текстурою воно нагадувало здобне. Рецепт нагадав "Телеграф".

Та найбільша особливість полягала в тому, що випікали ці ласощі не в духовці, а у спеціальних важких фігурних сковорідках. У таких формах печиво набувало найрізноманітніших виглядів — від горіхів та грибів до шишок і мушель. Завдяки цьому на столі воно виглядало святково й особливо привабливо для дітей.

Сковорода для випікання печива
Спеціальна форма для випікання печива
Сковорода для випікання печива
Як готували печиво

Найчастіше таке печиво подавали зі сметаною, яка робила його ще ніжнішим і м’якішим. Їли його зазвичай у перший або другий день після приготування — тоді тісто залишалося пухким і приємним на смак. Згодом воно швидко тверділо й втрачало свою ніжність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від якої популярної страви в радянські часи зводило скули. Зараз її рідко де зустрінеш через особливий кисло-солодкий смак.

Теги:
#Печиво #СРСР #Дитинство #Горішки