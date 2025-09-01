Ви навіть не побачите, як вас обманюють: до яких хитрощів вдаються магазини

Вони можуть "маніпулювати" вашою увагою

Багато магазинів використовують різні способи, щоб змусити покупців витрачати більше, ніж вони планували. Від розташувань товарів до акцій, які виглядають вигідно, але насправді змушують купувати непотрібне.

Щоб змусити покупця довше залишатися у магазині, ходити по 2-3 рази по колу і звертати увагу на товари, які він із самого початку не планував купувати, магазини спеціально переставляють товари , як пояснює "Телеграф".

Тобто людина йде за конкретним продуктом, а виходить із кошиком, повним непотрібних речей тільки через те, що не знайшовши його одразу, набирає товари, які й не планував брати. Тут спрацьовують акції, "вигідні" пропозиції та "я ж потім забуду це купити".

Жінка читає склад продукту

Тож варто користуватись заздалегідь написаними списками та не піддаватись "маніпуляціям" магазину, коли той вирішив переставити товар.

