Ніколи не користуйтесь, якщо ця річ не ваша: можете перетягнути на себе чужу долю

У народі здавна вважалося, що чужі речі вдома не можна чіпати та користуватись ними, адже людина може "перетягнути" на себе чужу долю та проблеми.

Однією такою річчю може бути гребінець, який вважається своєрідним оберегом, що зберігає енергію людини, як пояснює "Телеграф". Саме тому прикмети застерігають — користуватися чужим гребінцем небажано.

За повір’ями, волосся є носієм життєвої сили. Якщо провести по ньому чужим гребінцем, можна "позичити" не лише частину енергії, а й забрати на себе проблеми та негаразди власника речі. Вважалося, що до людини може перейти хвороба або навіть чужі погані думки.

Гребінець

Особливо обережними радили бути жінкам. Існувала прикмета: якщо розчісуватися чужим гребінцем, можна "віддати" власну красу й удачу.

Навіть якщо не брати до уваги народні прикмети, то проблеми все ж таки можуть виникнути, адже через гребінець легко передаються мікроби та грибкові інфекції.

