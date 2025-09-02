Унікального любителя водойм побачили в одній із областей України: що то за птах (фото)

Що побачив фотограф

Природа України постійно дивує. На Київщині фотографу вдалось побачити рідкісного чорного птаха, якого занесено до Червоної книги.

В урочищі "Тістове", що в Київській області, фотограф сфотографував рідкісного птаха — чорного лелеку. Про цю подію він поділився у Facebook.

Чорний лелека кружляє у небі

Що це за птах і чому він унікальний

Цей птах належить до родини лелекових і вирізняється своїм ефектним виглядом. Його тіло вкрите чорним пір’ям із зеленим та пурпуровим відливом, а черево й груди — білі. Довгі червоні ноги й дзьоб роблять його легко впізнаваним навіть на відстані.

Який вигляд має чорний лелека

Чорний лелека мешкає в Європі, Азії та частково в Африці. На відміну від білого лелеки, він уникає людських поселень, віддаючи перевагу глухим лісам і заболоченим територіям. В Україні цей вид вважається рідкісним і занесений до Червоної книги.

Лелека полює на рибу

Основний раціон чорного лелеки складають риба, жаби, дрібні гризуни та комахи. Полює він у водоймах і на вологих луках, зберігаючи рівновагу завдяки своїй витонченій поставі. Чорний лелека є важливим регулятором популяцій земноводних та риб.

