На Волині знайшли унікального мисливця на комах: що то за крихітний хижак (фото)
Вона росте в деяких болотах та родовищах
На Волині виявили рідкісну рослину. Вона має яскраві квітки, схожі на кульбабку, тільки на них є сік, який привертає комах.
На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" вперше зафіксували рідкісну рослину — росичку круглолисту. Це багаторічна комахоїдна рослина, яка отримує з комах важливі для себе поживні речовини: солі натрію, калію, магнію, фосфор і азот, як пояснила користувачка Facebook.
Для довідки
Росичка круглолиста росте на сфагнових болотах і торфовищах. Візуально вона виглядає як невелика розетка з круглими листками, вкритими клейкими краплинками, за допомогою яких вона ловить комах. Квіти у рослини невеликі, ніжні, зазвичай рожевого або білого відтінку.
Для людини росичка круглолиста абсолютно безпечна — вона не отруйна і не становить жодної загрози.
Ареал походження цієї рослини охоплює північну Європу та Азію, а на території України вона вважається рідкісною й охороняється.
