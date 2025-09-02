На Волині знайшли унікального мисливця на комах: що то за крихітний хижак (фото)

Вона росте в деяких болотах та родовищах

На Волині виявили рідкісну рослину. Вона має яскраві квітки, схожі на кульбабку, тільки на них є сік, який привертає комах.

На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" вперше зафіксували рідкісну рослину — росичку круглолисту. Це багаторічна комахоїдна рослина, яка отримує з комах важливі для себе поживні речовини: солі натрію, калію, магнію, фосфор і азот, як пояснила користувачка Facebook.

Росичку круглолисту побачили на Волині

Для довідки

Росичка круглолиста росте на сфагнових болотах і торфовищах. Візуально вона виглядає як невелика розетка з круглими листками, вкритими клейкими краплинками, за допомогою яких вона ловить комах. Квіти у рослини невеликі, ніжні, зазвичай рожевого або білого відтінку.

Який вигляд має сфагнове болото

Для людини росичка круглолиста абсолютно безпечна — вона не отруйна і не становить жодної загрози.

Ареал походження цієї рослини охоплює північну Європу та Азію, а на території України вона вважається рідкісною й охороняється.

