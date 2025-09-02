Цей ситний сніданок пам'ятають усі: після нього запах тримався весь день

Іноді бувало таке, що снідали прямо зі сковорідки

У радянські часи сніданки були різні: хтось пив чай з булкою, хтось їв кашу, але була ще одна страва, яка подобалась далеко не всім, бо була дуже жирною.

Мовиться про смажену ковбасу з яйцями. Для одних це було найсмачніше, що можна уявити, для інших — дуже ситно. Але факт залишається фактом: у багатьох сім’ях саме так починався день, про це згадує "Телеграф".

Смажена ковбаса з яйцем

Такий сніданок готували через те, що це було швидко та ситно, хоча не завжди доступно. За 5 чи 10 хвилин можна було приготувати страву на всю сім'ю і подавати її могли прямо у сковорідці. Пізніше усі бігли хто куди — батьки на роботу, а діти до школи.

Але був один нюанс: запах після приготування тримався не лише у квартирі. Одяг, волосся, навіть руки "вбирали" в себе запах смаженої їжі. І якщо після готування відразу бігти на роботу чи навчання, то аромат ковбаси ще довго "йшов поруч".

