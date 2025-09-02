Магазини точно знають цей трюк: як обманюють з націнками на продуктах

Покупці можуть переплачувати за деякі товари

Багато покупців навіть не замислюються, як магазин може збільшувати свій прибуток шляхом їх гаманців. Це може відбутись будь-коли, наприклад під час вибору товару.

Часто здається, що простіше взяти вже запакований товар зі штрихкодом, ніж витрачати час на зважування та маркування. Однак він може коштувати дорожче, як пояснює "Телеграф".

Різниця між запакованим та ваговим товаром може сягати 20–30%. Тобто, купуючи запакований товар, покупець платить не лише за сам продукт, а й за упаковку та додаткові націнки. Вигода для магазину очевидна — більше продажів та менше часу на те, аби досипати вагові продукти.

Фрукти, овочі та бакалія

Тож варто уважно порівнювати ціни на вагові продукти й готові упаковки, особливо на популярні товари — від ковбаси та сирів до овочів і фруктів. Іноді вигідніше витратити кілька хвилин на зважування, ніж переплачувати зайві десятки гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що магазини можуть вдаватись до однієї хитрості, аби покупець довше залишався у них і набрав у кошик продуктів, яких не планував купувати.