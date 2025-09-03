Рус

"Скоро буде акція". Українка виявила в магазині рибу, на якій "почалося нове життя" (відео)

Олена Руденко
Неякісні товари обурюють покупців
Неякісні товари обурюють покупців. Фото Колаж "Телеграф"

Вживання такої риби загрожує здоров'ю

В одному з магазинів торгової марки "Близенько" виявили неякісний товар. І це ще дуже м'яко сказано, адже у в'яленій рибі в прозорому упакованні розвелася пліснява.

Відео зіпсованої риби, яку пропонують до продажу, опублікувала у TikTok користувачка з ніком yankalysak, вона прокоментувала, що "у "Близенько" починається нове життя". Дівчина не уточнила, у якому місті стався неприємний випадок, але магазини мережі "Близенько" працюють у п'яти областях України: Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, а також на Закарпатті та Волині.

На відео можна побачити, що в пакетиках з рибою просто колонії плісняви. В деяких упакуваннях за нею майже не видно самої риби, в інших пліснявою уражено менші ділянки.

Чому в'ялену рибу з пліснявою категорично не можна їсти

Пліснява, яка з'являється на продуктах, може містити мікотоксини — отруйні речовини, які виробляють деякі види грибків. Навіть якщо зрізати частину з пліснявою, її спори та мікотоксини вже могли проникнути всередину продукту.

Вживання такої риби може призвести до харчового отруєння з нудотою, блювотою, діареєю, болями в животі. Також при регулярному споживанні продуктів з пліснявою є небезпека серйозних захворювань печінки, нирок та імунної системи.

Що відповіли у магазині

В коментарі під відео прийшла людина з ніком "Вованчик тут". Він відповів від імені магазину — заявив, що інформацію вивчають.

Дякуємо, що звернули увагу на цей товар і повідомили. Дуже прикро, що на полицях опинилася така продукція. Вже передали інформацію на перевірку й знімемо з продажу всі підозрілі одиниці. Нам важлива ваша довіра, тому обов’язково зробимо висновки, щоб таке не повторювалося, — йдеться у повідомленні

В мережі сміються

В мережі з гумором відреагували на інцидент. Українці пишуть, що не раз стикалися з продажем зіпсованих товарів. В мережі іронізують:

  • то як сир, чим більше стоїть тим смачніше
  • скоро буде акція
  • зі смаком дорблю
  • це треш

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка купила в АТБ пельмені з "сюрпризом". У фарші були дуже неприємні істоти.

