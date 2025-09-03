Виглядає як паличка, тільки крила має: рідкісну комаху побачили в Україні (фото)

Цього мешканця природи рідко зустрінеш

Заповідники чи парки в Україні нерідко стають прихистком для унікальних видів тварин, комах та інших істот, які занесено до Червоної книги.

Так сталося й на Тернопільщині, де у Медоборах вперше зафіксували рідкісну бабку — офіогомфуса рогатого. Про це повідомили у Telegram-каналі "Мій Тернопіль".

Що це за комаха

Офіогомфус рогатий — представник родини бабок. Виглядає він доволі ефектно: має видовжене тіло жовтувато-зеленого кольору з темними смужками, великі прозорі крила та характерні "роги" — виступи на голові, які й дали назву виду.

Що їсть

Живиться ця бабка дрібними комахами: мошками, комарами, мурахами, тим самим відіграючи роль природного "санітара" водойм і лісів.

Який вигляд має бабка офіогомфус рогатий

Ареал походження

Живе офіогомфус рогатий в Східній та Центральній Європі, Балканах, а також в окремих територіях України. Найчастіше його можна зустріти біля чистих річок, струмків чи озер.

Ареал походження комахи

Яку роль виконує бабка

Роль цієї бабки у природі дуже важлива: вона допомагає регулювати чисельність комарів та інших дрібних комах, а також є індикатором чистоти водойм, адже не живе у забруднених екосистемах.

