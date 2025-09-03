Ніякого вульгарного сенсу, а красиве і благородне значення цього жіночого імені: ось як воно звучить

Значення цього імені вас точно здивує

В Україні у давні часи можна було зустріти дивні імена. Вони можуть мати зовсім різне значення, такі, як от Сосанна.

"Телеграф" розібрався, що криється за цим незвичним ім'ям. За даними "Українського Генеалогічного Форуму", у 1897 році якийсь Василь (прізвище не вказується) міг назвати свою доньку Сосанною.

Біблійні корені та значення

Дослідники сходяться на думці, що ім'я Сосанна має біблійне походження та є варіантом більш відомого імені Сусанна чи Сюзанна. За однією з версій, воно походить від давньоєврейського "Shoshanah" (Шошана) і означає "біла лілія", "лотос" або просто "квітка". Також є припущення, що так називали "троянду".

Існує також припущення про грецьке походження імені — від перського слова "Sousan", що вказує на місто Сузи . Втім, найпоширенішою залишається версія про квіткове значення.

Імовірно, вибір такого незвичного імені в кінці XIX століття свідчив про освіченість батьків або їхнє прагнення надати дитині особливе, що виділялося б серед традиційних українських імен того часу.

