В Україні знайшли неїстівне пташине молоко: яка рідкісна квітка має таку назву (фото)

Вона квітла в одному зі садів нашої країни

В середині цьогорічної весни на Дніпропетровщині квітла рідкісна рослина, яка занесена до Червоної книги України. У народі її називають "пташине молоко".

Цього року у Криворізькому ботанічному саду НАН України зацвіла рястка відігнута. Про це повідомили у Кamіаnske.city.

Квітка має білі ніжні пелюстки

Який вигляд має рідкісна квітка

Рястка відігнута — ніжна весняна квітка з родини лілійних. Вона має струнке стебло з вузьким листям і невеликими пониклими білими дзвіночками з жовтуватим відтінком усередині пелюсток, що робить її дуже витонченою та елегантною.

Вона росте маленьким кущиком

Де росте

Ареал цієї рослини охоплює Центральну та Південну Європу, зокрема Балкани й частину Середземномор’я. В Україні рястка трапляється рідко й переважно на степових ділянках, у лісосмугах чи на узліссях.

Квітка нагадує пролісок

Коли вона цвіте

Цвіте "пташине молоко" ранньою весною — зазвичай у квітні-травні, утворюючи маленькі, але дуже гарні суцвіття.

