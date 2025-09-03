Без неї не обходилося жодне застілля: яка ситна намазка ідеально поєднувалася зі свіжим хлібом

Її досі готують

У радянській кухні було багато страв, які дуже часто були на застіллі. Серед них був, наприклад, заливний язик чи намазка на хліб з кабачкової ікри.

Кабачкова ікра з майонезом була універсальною. Її ставили як на святковий стіл, так і їли в обід чи під час вечері, як нагадує "Телеграф".

Як готували кабачкову ікру з майонезом

Готувалася ця страва максимально просто: свіжі або запечені кабачки очищали від шкірки, натирали на тертці або подрібнювали блендером. Потім кабачкову масу смажили на олії до золотавого кольору, а після додавали щедру порцію майонезу. Солили, перчили, іноді додавали часник. Все тушкувалося, поки суміш не перетворювалася на кремоподібну пасту, яку потім мазали на хліб.

Це було дуже смачно, особливо, коли вдома є свіженький хліб. Іноді її могли їсти просто так, без першої чи другої страви.

