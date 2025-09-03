Покупець може двічі заплатити за товар: як можуть обманювати магазини

Треба бути уважнішим

Покупці іноді навіть не замислюються, як можуть переплатити за товар, або взяти один продукт, а заплатити за два. Загалом це можна назвати технічною проблемою, але вона точно витягне кошти з гаманця.

Таку помилку може допустити касир через технічні збої у програмному забезпеченні або через неправильне зчитування штрихкоду. Проте вигода для магазину очевидна: покупець заплатить за два товари, а отримає лише один, як пояснює "Телеграф".

Касир сканує товар

Краще одразу перевіряти чеки перед виходом з магазину. Якщо помилку виявили одразу на касі, слід звернутися до адміністратора. Якщо ж вона була помічена пізніше, найкраще звернутися на гарячу лінію магазину — більшість мереж готові повернути переплачені кошти після перевірки чека.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що магазини можуть вдаватись і до інших хитрощів, аби примножити свій прибуток. Наприклад це може бути постійна зміна місця товарів, аби покупець як можна довше залишався між полицями й набрав у кошик товарів, які йому спершу не були потрібні.