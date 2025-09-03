Перекус на пляжі став "розкішшю": цей смаколик продають по 100 гривень за штуку (відео)

Однією штукою майже не наїсися

Відпочинок на морі традиційно асоціюється з вареними креветками та ароматною кукурудзою, але цього літа ціна на улюблені літні смаколики здивувала відпочивальників.

На пляжі Чорноморська, що в Одеській області, продавці пропонують кукурудзу по 80–100 гривень за штуку. Про це сказав блогер в ТікТок "new4mato".

У коментарях користувачі зазначають, що в тому ж Чорноморську можна знайти дешевші варіанти — по 30–35 гривень за початок, якщо знати "правильні місця".

У коментарях діляться лайфхаками

Для порівняння, у "Сільпо" свіжа, ще неварена кукурудза коштує значно дешевше — від 16,9 гривні за качан.

Скільки коштує кукурдза в магазинах

Тож переплата на пляжі сягає у кілька разів, і це лише за те, щоб поласувати смаколиком безпосередньо біля моря.

Хоча сам автор каже, що це цілком адекватна ціна за смачну кукурудзу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на пляжі недешеві є не тільки смаколики, а й ще деякі послуги. На Одещині вартість користування громадським туалетом сягнула 50 гривень з людини за один раз. У коментарях під відео одразу почали обговорювати цю тему.