Лишіть цю моркву зайцям. Який овоч не варто копати на городі

З настанням осені українські городники готуються до збирання моркви. Проте варто уважно ставитися до відбору овочів, адже не вся коренеплідна варта потрапити на стіл.

яку моркву краще залишити в землі. А також що робити з морковою, яку вже викопали, а вона зіпсована.

Передусім слід відмовитися від моркви, яку пошкодили шкідники або гризуни. Часто на городах можна помітити підгризені коренеплоди — це робота мишей, польових хом’яків, кротів чи навіть щурів. Такі тварини є носіями небезпечних інфекцій, тому їхній "слід" на овочах робить урожай непридатним до вживання.

Окрім гризунів, моркву псують жуки та інші комахи. Пошкоджені плоди швидко гниють, уражаються цвіллю та грибковими захворюваннями. Навіть незначні дірочки чи тріщини стають воротами для інфекцій.

Не варто закладати на зберігання і моркву з ознаками гнилі, темними плямами чи надмірними тріщинами. Такі овочі не лише швидко зіпсуються самі, а й можуть заразити здоровий урожай.

Потрібно залишати для зберігання лише цілі, міцні та здорові коренеплоди. Решту ж краще утилізувати або віддати на корм тваринам. Це допоможе уникнути зайвих ризиків для здоров’я.

Що відомо про моркву

Морква (Daucus carota) — це дворічна овочева культура родини селерових, яка вирощується по всьому світу заради своїх соковитих помаранчевих коренеплодів. Цей популярний овоч містить рекордну кількість β-каротину (провітаміну А), який надає моркві характерного яскравого кольору і робить її надзвичайно корисною для зору, імунітету та здоров'я шкіри.

Морква має солодкуватий смак завдяки природним цукрам, низьку калорійність (лише 41 ккал на 100г) та багатий склад вітамінів і мінералів, що робить її незамінним інгредієнтом здорового харчування як у сирому, так і в термічно обробленому вигляді.

