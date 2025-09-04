Серед них існує багато "двійників". Не купуйте ці гриби на ринку, щоб не мати проблем
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Варто знати гриби
Гриби небезпечно купувати у випадкових продавців на стихійних ринках. Чому так?
Про це розповість "Телеграф". Варто зазначити, якщо гриби продають на стихійних ринках, то походження такої продукції невідоме: де вони зібрані, у яких умовах росли, чи не накопичили важкі метали та токсини.
Найбезпечніше купувати вирощені у контрольованих умовах печериці та гливи. Вони проходять перевірку та мають відповідні документи.
Найбільша проблема полягає в тому, що серед грибів існує багато "двійників" — отруйні види, які майже неможливо відрізнити від їстівних без спеціальних знань:
- Блідна поганка може бути схожа на печериці або сироїжки.
- Жовчний гриб майже не відрізняється від білого гриба.
- Сатанинський гриб легко сплутати з підосичником.
- Несправжні опеньки виглядають як звичайні осінні опеньки.
Люди, які продають гриби з рук, насамперед зацікавлені в отриманні прибутку. Це призводить до кількох проблем:
- Приховування місць збору. Продавці рідко розповідають, де саме збирали гриби. Часто це може бути забруднена місцевість поблизу доріг, промислових підприємств або сміттєзвалищ, де гриби накопичують токсичні речовини.
- Відсутність відповідальності. На відміну від магазинів, продавці з рук не несуть жодної офіційної відповідальності за наслідки вживання їх товару. У разі отруєння знайти їх стає практично неможливо.
Раніше "Телеграф" писав, що українка виявила в магазині рибу, на якій "почалося нове життя".