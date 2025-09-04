Серед них існує багато "двійників". Не купуйте ці гриби на ринку, щоб не мати проблем

Варто знати гриби

Гриби небезпечно купувати у випадкових продавців на стихійних ринках. Чому так?

Про це розповість "Телеграф". Варто зазначити, якщо гриби продають на стихійних ринках, то походження такої продукції невідоме: де вони зібрані, у яких умовах росли, чи не накопичили важкі метали та токсини.

Найбезпечніше купувати вирощені у контрольованих умовах печериці та гливи. Вони проходять перевірку та мають відповідні документи.

Найбільша проблема полягає в тому, що серед грибів існує багато "двійників" — отруйні види, які майже неможливо відрізнити від їстівних без спеціальних знань:

Блідна поганка може бути схожа на печериці або сироїжки.

може бути схожа на печериці або сироїжки. Жовчний гриб майже не відрізняється від білого гриба.

майже не відрізняється від білого гриба. Сатанинський гриб легко сплутати з підосичником.

легко сплутати з підосичником. Несправжні опеньки виглядають як звичайні осінні опеньки.

Люди, які продають гриби з рук, насамперед зацікавлені в отриманні прибутку. Це призводить до кількох проблем:

Приховування місць збору. Продавці рідко розповідають, де саме збирали гриби. Часто це може бути забруднена місцевість поблизу доріг, промислових підприємств або сміттєзвалищ, де гриби накопичують токсичні речовини.

Продавці рідко розповідають, де саме збирали гриби. Часто це може бути забруднена місцевість поблизу доріг, промислових підприємств або сміттєзвалищ, де гриби накопичують токсичні речовини. Відсутність відповідальності. На відміну від магазинів, продавці з рук не несуть жодної офіційної відповідальності за наслідки вживання їх товару. У разі отруєння знайти їх стає практично неможливо.

Раніше "Телеграф" писав, що українка виявила в магазині рибу, на якій "почалося нове життя".