Скарб, захований серед гір. Як виглядає одне з найбільших льодовикових озер України (фото та відео)

Олена Руденко
Озеро Герешаска — світ краси та спокою
Озеро Герешаска — світ краси та спокою. Фото Колаж "Телеграф"

Озера України вражають різноманіттям

Природа України багата та багатогранна: ми маємо не лише море, гори та ліси, але й мальовничі озера. Одне з найбільших льодовикових озер Українських Карпат розташоване на Закарпатті.

Що таке льодовикове озеро

Так визначають озера, що виникли в заглибинах землі через діяльність льодовиків. Їх багато у Фінляндії, на Кольському півострові, а в Україні льодовикові озера є у високогір'ї Карпат.

Герешаска — заховане царство спокою

Озеро Герешаска, Закарпаття
Навіть фото озера огортає спокоєм

Саме таким є озеро Герешаска (також відоме як Догяска) розташоване в мальовничому масиві Свидовець, на висоті 1577 метрів над рівнем моря. Воно немов заховалося серед гір, зберігаючи свій спокій та недоторканість.

Герешаска, озеро на Рахівщині
Туман додає загадковості

Саме за цю атмосферу первозданності й цінують озеро Герешаска. Там ніби зупиняється час, а серце наповнюється спокоєм та захопленням від неймовірних краєвидів.

Озеро Догяска
Від краєвидів перехоплює подих. Фото: Vitaliy Motyrynets Wikimedia-Commons

А ось купатися в озері можуть лише справжні відчайдухи — вода в ньому завжди холодна. Навіть у літню спеку її температура рідко піднімається вище +13 +15 градусів. Однак саме низька температура води є причиною її неймовірного вигляду — кришталево чисте озеро має насичений синьо-зелений відтінок. Водоростей в озері мало, з фауни лише мікроскопічні ракоподібні.

Де розташоване озеро Герешаска

Озеро Герешаска (Догяска чи Герешавське) розташоване у межах Рахівського району Закарпатської області. Воно лежить на дні льодовикового кару (природна чашеподібна заглибина у привершинній частині гір) при північно-східному схилі гори Догяска у масиві Свидовець.

Довжина озера — 125 метрів, ширина — 110 метрів, а площа — 1,2 га, глибина водойми сягає 1,2 м. Улоговина озера має форму неправильного прямокутника, воно живиться переважно сніговими водами.

Теги:
#Озеро #Природа #Закарпаття