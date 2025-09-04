Скарб, захований серед гір. Як виглядає одне з найбільших льодовикових озер України (фото та відео)

Озера України вражають різноманіттям

Природа України багата та багатогранна: ми маємо не лише море, гори та ліси, але й мальовничі озера. Одне з найбільших льодовикових озер Українських Карпат розташоване на Закарпатті.

Що таке льодовикове озеро

Так визначають озера, що виникли в заглибинах землі через діяльність льодовиків. Їх багато у Фінляндії, на Кольському півострові, а в Україні льодовикові озера є у високогір'ї Карпат.

Герешаска — заховане царство спокою

Навіть фото озера огортає спокоєм

Саме таким є озеро Герешаска (також відоме як Догяска) розташоване в мальовничому масиві Свидовець, на висоті 1577 метрів над рівнем моря. Воно немов заховалося серед гір, зберігаючи свій спокій та недоторканість.

Туман додає загадковості

Саме за цю атмосферу первозданності й цінують озеро Герешаска. Там ніби зупиняється час, а серце наповнюється спокоєм та захопленням від неймовірних краєвидів.

Від краєвидів перехоплює подих. Фото: Vitaliy Motyrynets Wikimedia-Commons

А ось купатися в озері можуть лише справжні відчайдухи — вода в ньому завжди холодна. Навіть у літню спеку її температура рідко піднімається вище +13 +15 градусів. Однак саме низька температура води є причиною її неймовірного вигляду — кришталево чисте озеро має насичений синьо-зелений відтінок. Водоростей в озері мало, з фауни лише мікроскопічні ракоподібні.

Де розташоване озеро Герешаска

Озеро Герешаска (Догяска чи Герешавське) розташоване у межах Рахівського району Закарпатської області. Воно лежить на дні льодовикового кару (природна чашеподібна заглибина у привершинній частині гір) при північно-східному схилі гори Догяска у масиві Свидовець.

Довжина озера — 125 метрів, ширина — 110 метрів, а площа — 1,2 га, глибина водойми сягає 1,2 м. Улоговина озера має форму неправильного прямокутника, воно живиться переважно сніговими водами.

