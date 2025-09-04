В Україні продають рідкісний значок СРСР за ціною автомобіля (фото)

Значок присвʼячений російському князю, який переміг шведів та німецьких лицарів

Вінтажні товари можна купити в Україні, що цікаво, на ринку є дуже багато пропозицій: фужери, дорогі каблучки та навіть одяг. Але є і дуже дорогі речі.

На OLX з'явилося оголошення, яке привертає увагу своєю ціною. Продавець пропонує придбати значок часів СРСР, який присвʼячений Олександру Невському за 100 000 гривень — сума, яка перевищує середню зарплату українця у 30-40 разів.

На фото представлений металевий значок із зображенням князя Олександра Невського в центральному медальйоні, оточеному декоративними елементами у вигляді променів та лаврових гілок. Значок виглядає як копія або стилізація під орден Олександра Невського — радянську військову нагороду часів Другої світової війни.

Хто такий Олександр Невський

Олександр Ярославич Невський (1221-1263) — легендарний руський князь, святий Російської православної церкви. Відомий перемогами над шведами на Неві (1240) та німецькими лицарями на Чудському озері (1242). У радянський період став символом захисту Вітчизни — на його честь в 1942 році було засновано орден Олександра Невського для нагородження командирів за вміле керівництво військовими діями.

Чи знайдеться покупець на такий дорогий "антикваріат" — покаже час, але поки що оголошення викликає більше подиву, ніж бажання купувати.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі продають унікальну вазу.