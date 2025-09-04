Коли витратив усю зарплату в перший день: як смішно назвати марнотрану людину

Дехто стверджує, що це слово має й діалектне походження

Уявіть людину, яка отримала зарплату й уже за кілька днів залишилася майже ні з чим — гроші пішли на дрібниці, розваги чи необдумані покупки. В українській мові для такого випадку існує яскраве слово — "проциндрювати".

"Телеграф" розповідає детально про нього. Цей маловідомий "скарб" означає "витрачати щось марно, здебільшого гроші чи майно".

У народному мовленні воно має кілька варіантів: "циндрити", "розтринькувати", "розбазарювати". Усі вони передають одне й те ж — безвідповідальне ставлення до матеріальних благ.

В українській літературі є чимало прикладів використання цього слова. Наприклад, Олександр Довженко згадував про героїню, яка "проциндрює свою платню на театральні білети", Юрій Яновський писав про жінку, котра "геть проциндрила все добро сироти". Навіть у творах Шевченка трапляється близька форма "циндрити" — у значенні "розтратити гроші".

Деякі мовознавці відзначають, що це слово має й діалектне походження. У Лубенському повіті на Полтавщині "циндрити" означало "мотати, розтринькувати".

Сьогодні "проциндрювати" використовується рідко, проте воно влучно підкреслює негативний відтінок дії. На відміну від нейтрального "витрачати", це слово бездоганно описує картину марнотратства. Наприклад: "Він проциндрив усю зарплату за 2 дні" — і одразу зрозуміло, що гроші були витрачені нераціонально.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українській мові є унікальне та цікаве слово, яке нізащо не вимовлять росіяни. Воно — своєрідна "перевірка", подібна до відомої "паляниці".