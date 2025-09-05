Чаклун, скарби і привиди. Що відомо про найзагадковіший будинок Полтави (фото та відео)

Будинок потребує реставрації, але продовжує притягувати до себе людей

Однією з найзагадковіших споруд Полтави є велична будівля, що височіє на вулиці Юліана Матвійчука, 40 — "Замок Річарда". Його побудував у 1880 році імперський присяжний повірений Перцович, як прибутковий дім — житло в ньому здавалося в оренду.

Вже понад століття ця споруда привертає до себе увагу як місцевих жителів, так і туристів. Будинок не лише має цікаву архітектуру, але й оповитий легендами. Зараз "Замок Річарда" є житловим будинком. Там живуть люди, проте будівля потребує реставрації.

Чому прибутковий дім почали називати "Замок Річарда"

Є кілька версій походження такої назви. Перш за все, архітектура, адже будівля має готичні елементи, що нагадують середньовічні замки. Вежі, шпилі та загальний силует створюють містичну атмосферу.

Ще одне пояснення криється у легенді — розповідають, що колись в домі жив таємничий чоловік, на ім'я Річард. Він проводив дивні ритуали, після чого над будинком почали часто кружляти ворони.

Цікава архітектура

Будинок побудовано у класичному готичному стилі, проте він має цікаві особливості. Одна частина має три поверхи, а інша — чотири. Будинок має багате декорування та безліч деталей.

Загадковий мешканець "Замку Річарда"

Найвідоміша легенда про будівлю розповідає про чоловіка в довгому плащі, який орендував кімнату в замку на початку XX століття. Чоловік майже місяць не виходив з кімнати, а з іншими мешканцями почали відбуватися неприємності. Ба більше, навіть коні зупинялися поруч з будинком, а над самим "Замком" постійно літали воронячі зграї.

Пішли чутки, що кімнату зняв чаклун. Аж раптом з кімнати почали лунати крики — кликали лікаря. Коли той прибув, він не зміг з'ясувати, що коїться з хворим. Чоловік корчився в передсмертних судомах аж доки одна з покоївок не відчинила вікна — тоді він помер.

Заховані скарби

Також розповідають, що під замком нібито заховані скарби. За час існування будівлі знаходилися бажаючі їх знайти, але всі пошуки були марними. Подейкують, ніби там живуть привиди. Дехто казав, що бачив їхні тіні, інші чули шепіт та навіть відчували дотики.

