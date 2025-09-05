Рус

Як одним словом назвати хитру, пронизливу й підступну людину: це поняття має знати кожен

Марта Іваненко
Українська мова вміє вдало описувати характер людини одим словом
Це слово може передати характер та моральну оцінку точніше, ніж сучасні слова-синоніми

Як часто ви зустрічаєте людей, які завжди шукають вигоду, хитрують і використовують інших у своїх інтересах? В українській мові для такого типу характеру є своє яскраве слово — "суціга".

"Телеграф" розповідає про нього. Цей термін описує пронозливу, спритну, іноді підступну людину, пройдисвіта, який майстерно маніпулює обставинами на свою користь.

Воно збереглося в народному мовленні та літературі, демонструючи багатство української мови та здатність одного слова передати складний характер.

У літературі "суціга" часто зображає персонажів із негативними рисами: хитрих, підступних, які користуються слабкостями інших. Наприклад, у творах Котляревського читаємо: "Ти знаєш, він який суціга, Паливода і горлоріз; По світу як іще побіга, Чиїхсь багацько виллє сліз". Тут слово передає не тільки хитрість, а й моральну оцінку людини.

Слово споріднене з "сутяга", але має чітко негативний відтінок. Його часто використовують, щоб підкреслити сумнівність і небажаність дій людини. У поетичних текстах воно набуває переносного значення, наприклад: "Тільки я… Проживаю, мов суціга, В самотині тут одна, Поки прийде смерть страшна".

І хоча "суціга" доволі рідко зустрічається в побуті, це слово здатне передати характер та моральну оцінку точніше, ніж сучасні слова-синоніми.

