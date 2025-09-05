Перетворить ваш борщ на "хімрозчин". Який буряк не можна їсти

Буряк містить клітковину, вітаміни та антиоксіданти

Буряк — дуже корисний овоч, який люблять українці. Проте, як і у випадку з картоплею, в деяких випадках він може нашкодити — якщо коренеплід неправильно вирощували чи зберігали.

Користь буряка

Цей яскравий коренеплід є джерелом важливих та необхідних людині вітамінів і мінералів. Буряк багатий на вітамін С, що зміцнює імунітет, вітамін В9 (фолієву кислоту), необхідну для росту і відновлення клітин. Також коренеплід містить калій, необхідний для роботи серця та регуляції артеріального тиску. Ще один плюс буряка — високий вміст клітковини. Саме тому він нормалізує травлення, запобігає закрепам і очищає організм. Також буряк багатий на антиоксиданти, які допомагають боротися із запальними процесами в організмі.

Буряк

Який буряк може нашкодити

Попри високу користь, в деяких випадках буряк може завдати шкоди. Таке може статися у випадку порушень при вирощування чи зберіганні коренеплоду.

Буряк з нітратами — найпоширеніша проблема

При використанні надмірної кількості нітратних добрив для збільшення врожаю, у буряку накопичуються нітрати. Самі по собі вони не токсичні, але в організмі людини перетворюються на нітрити, які можуть порушувати транспортування кисню в крові та негативно впливати на здоров'я. Особливо це проблематично для дітей.

Буряк, що неправильно зберігався

Буряк, що зберігався в теплі, при високій вологості або без доступу повітря, може почати гнити або покриватися пліснявою. Багато хто думає, що якщо обрізати зіпсовану частину, такий буряк не нашкодить. Проте це помилкова думка — токсини, що виробляються грибками (мікотоксини), могли вже проникнути всередину. Вживання такого буряка може призвести до серйозного отруєння.

Перезрілий буряк

Буряк має бути викопаний вчасно, адже старий, перезрілий буряк втрачає більшу частину своїх корисних властивостей. Ба більше, ньому можуть накопичитися шкідливі речовини.

