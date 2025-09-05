Не лише несвіжі. Як розпізнати яйця, які не можна їсти

Споживання неякісних яєць загрожує тяжким отруєнням та не тільки

Яйця — дуже цінний з огляду користі продукт, але їх треба дуже уважно обирати — і це не лише подивитися термін придатності. Неякісні яйця загрожують великими неприємностями.

Користь яєць

Вони є джерелом високоякісного білка, що містить усі дев'ять незамінних амінокислот, необхідних для побудови та відновлення тканин організму. Крім того, яйця містять корисні вітаміни та мінерали. В них є вітамін D, який допомагає засвоювати кальцій, вітамін B12, що підтримує здоров'я нервової системи, та залізо, необхідне для формування еритроцитів. Крім того, яйця містять холін — речовину, що відіграє ключову роль у роботі мозку та пам'яті.

Яйця

Які яйця можуть нашкодити

Яйця з пошкодженою шкаралупою. Це — найбільший ризик, адже навіть через мікротріщини всередину яйця легко потрапляють бактерії. Такі яйця загрожують отруєнням та сальмонельозом.

Яйця, вирощені в антисанітарних умовах. Навіть свіжі яйця можуть нести загрозу, якщо кури живуть у поганих умовах. Небезпека зараження сальмонелою зростає, оскільки бактерії можуть бути присутніми на поверхні яйця ще до того, як його зберуть.

Яйця без маркування. На упакування та самих яйцях має бути зазначено дата фасування та термін придатності. Якщо цієї інформації немає, краще відмовитися від такої продукції.

Як обрати якісні яйця

Важливо знати, як обрати якісні яйця. Просто подивитися на дату виготовлення недостатньо — окрім несвіжих, існують і інші фактори, які можуть зробити цей продукт небезпечним.

На що треба звернути увагу:

Дата виробництва та термін придатності — найперше, що треба перевірити. Найкраще обирати яйця, які кури знесли не раніше тижня тому.

— найперше, що треба перевірити. Найкраще обирати яйця, які кури знесли не раніше тижня тому. Шкаралупа — має бути чистою, цілою та матовою. Якщо вона блищить, яйця можуть бути старими. Навіть дрібні тріщини на шкаралупі можуть бути джерелом неприємностей — через них всередину можуть проникнути бактерії, наприклад сальмонела.

— має бути чистою, цілою та матовою. Якщо вона блищить, яйця можуть бути старими. Навіть дрібні тріщини на шкаралупі можуть бути джерелом неприємностей — через них всередину можуть проникнути бактерії, наприклад сальмонела. Вага — зважте яйце в руці: свіже буде важким, а несвіже — легшим. Так стається через те, що волога з яйця випаровується через пори в шкаралупі.

— зважте яйце в руці: свіже буде важким, а несвіже — легшим. Так стається через те, що волога з яйця випаровується через пори в шкаралупі. Зберігання — треба впевнитися, що яйця в магазині зберігалися в холодильнику або в прохолодному місці. Це захищає продукт від розмноження бактерій.

