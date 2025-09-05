Встигніть завітати до морозів. Де в Україні можна побачити водоспад з водою неймовірного забарвлення

Природа створила справжнє диво – водоспад з бірюзовою водою, який падає з п'ятиметрової висоти в кам'яний каньйон

У північних околицях села Лисець Дунаєвецького району, там, де річка Бобрівка проклала собі шлях крізь вікові кам'яні породи, природа створила справжнє диво – водоспад Бурбун. Це несподівана перлина серед місцевих природних скарбів, райський куточок незайманої дикої краси, де час ніби зупинився.

Таємнича краса каньйону

П'ятиметровий водограй ховається в гущавині каньйону, немов сором'язливо приховуючи свою вроду від сторонніх очей. Вода ніби стрибає зі скелі і падає в невелике озерце, що виблискує дивовижним бірюзовим кольором. Це не міраж і не оптична ілюзія – вода тут справді має чарівний відтінок — дзеркально чиста і прозора.

Каміння, вкрите оксамитовим мохом, кущі папороті, що розкинулися довкола водойми – усе це створює атмосферу первозданної краси.

Водоспад "Бурбон". Фото - Хмельницька обласна рада

Секрет бірюзової води

Унікальний колір води – не випадковість, а дар природи. Ущелина сформувалася з кремнієвих порід і ракушняка, що надає воді особливих властивостей. Навіть влітку озеро залишається приємно прохолодним, даруючи справжнє блаженство тим, хто наважується поринути у його бірюзову глибину. Найвідчайдушніші мандрівники стрибають у воду прямо з висоти водоспаду – глибина озера це дозволяє.

Від таємного місця до популярної атракції

Довгі роки цей затишний куточок залишався секретом місцевих жителів. Лише вони знали дорогу до цього природного скарбу. Проте останніми роками, як розповідають селяни, водоспад став дивовижно популярним серед мандрівників. Сюди їдуть не тільки відпочити та покупатися, а й зробити ефектні фотографії на фоні блакитного озера з водоспадом посеред древніх скель.

Практичні поради мандрівникам

Місцеві радять приїжджати до Бурбуну в будні дні або рано-вранці, щоб насолодитися тишею та спокоєм. Ближче до вечора біля водоспаду збирається чимало людей, і магія усамітнення з природою втрачається.

Для комфортного відпочинку біля водоспаду облаштовано декілька дерев'яних лавок зі столами. Якщо вони зайняті, завжди можна знайти затишну галявину над водоспадом, де за потреби можна розбити намет, хоча місця там обмаль. Неподалік, за кілька метрів вздовж течії, б'є джерело з прісною водою – природний дар для спраглих мандрівників.

Як виглядає озеро біля водоспаду "Бурбон". Фото - Хмельницька обласна рада

Міжнародне визнання

У 2019 році село Лисець отримало особливе визнання завдяки участі у Всеукраїнському проекті "Неймовірні села України-2019". Посольство Нідерландів обрало це місце для озеленення пагорбу поблизу водоспаду декоративними рослинами – близько 600 штук прикрасили околиці природної пам'ятки.

Дорога до дива

Водоспад Бурбун знаходиться за 83 кілометри від Хмельницького – дорога займе близько півтори години насолоди мальовничими краєвидами. Від Дунаївців до водоспаду лише 20 кілометрів. Слідуйте трасою через село Голозубинці до села Лисець, де добре помітні таблички вкажуть вам правильний напрямок до цього природного скарбу.

Поспішайте до морозів

Незалежно від погодних умов, вода у водоспаді залишається кришталево холодною. Але це не лякає охочих скупатися чи просто освіжитися біля природного дива. З наближенням зими краєвид набуває особливої казкової краси, проте саме зараз, до настання справжніх морозів, можна сповна насолодитися всіма барвами цього неймовірного місця.

