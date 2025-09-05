Квітка наче плюшева: в Україні росла рідкісна рослина, яка виживає у специфічних умовах (фото)

Цю рослину рідко зустрінеш, бо вона цвіте тільки у високогір'ї

На високогірних схилах Карпат цвіла одна з найромантичніших і найрідкісніших квіток світу. Її квітки білого кольору і вони покриті маленькими волосинками, наче плюшеві.

Цією квіткою є едельвейс, якого ще називають "альпійською зіркою" за особливу форму та колір. Про те, що вона квітла в Україні, написав користувач у Facebook.

Який вигляд має квітка, де росте

Що то за квітка

Квітка має білі пелюстки, вкриті ніжним сріблястим пушком, через що виглядає так, ніби її припорошив сніг навіть у спеку. Вона занесена до Червоної книги України.

У дикій природі едельвейс зустрічається нечасто. Він росте лише у високогірних районах — Карпатах, Альпах, Піренеях, на Балканах і в деяких регіонах Азії. Рослина обирає кам’янисті схили на висоті понад 1500 метрів, де немає конкуренції з іншими видами та є багато сонця.

Рідкісна квітка

Розмножується едельвейс за допомогою насіння, яке легко підхоплює вітер. Однак проростає воно лише у дуже специфічних умовах, тому квітка й стала символом крихкості та недосяжності. Водночас квітне едельвейс протягом червня-вересня.

