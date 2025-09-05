Ця страва підкорювала серця дітей: що зараз рідко зустрінеш у їдальнях

Це справжній смак дитинства

У радянські часи булочки по 9 копійок були одним із найпопулярніших видів випічки. Їх можна було знайти майже в будь-якому магазині чи на ринку, а іноді навіть у школі чи на роботі.

Популярність була колосальною, як згадує "Телеграф". Діти мчали в їдальню між уроками, щоб купити свіжу, ще теплу булочку з ніжним та м'яким тістом.

Булочки з дитинства

Готували їх всюди із простих інгредієнтів – борошна, дріжджів, молока, цукру та масла. Тісто витримували, аби воно піднялось, формували порційні булочки, запікали у печах до золотистої скоринки.

Попри простоту, смак цих булочок запам’ятовувався надовго: аромат свіжої випічки змушував знову повертатися за покупкою. Ціна в 9 копійок робила їх доступними для всіх. Інколи в тісто ще могли додавати родзинки. Тому асортимент точно був.

Для багатьох поколінь, які росли у радянські часи, булочка по 9 копійок стала символом дитинства і домашньої кухні.

