Буквально 5 секунд і риба вже на гачку: рибалка похизувався своїм уловом (відео)

Рибак витягнув рибу у човен

Удача спіткала ще одного рибалку, якому вдалось вловити рибу буквально за лічені секунди. І це не просто маленька плотва чи краснопірка.

Один зі рибалок витягнув з води линя вагою на 1,9 кілограма. Найцікавіше, що рибалка тілько-но закинув вудочку, як уже за п’ять секунд риба клюнула й опинилася на гачку. Це можна побачити на відео користувача ТікТок.

Що варто знати про цю рибу

Лин має міцне, витягнуте тіло, вкрите дрібною щільною лускою з густим шаром слизу, що надає йому характерного оливково-зеленого відтінку. Очі в линя червонуваті, а плавці темні, майже чорні.

Розмножується цей вид у стоячих або слабопроточних водоймах із багатою рослинністю. Самки відкладають ікру на водні рослини, де мальки знаходять укриття і їжу. Ареал поширення линя охоплює майже всю Європу та частину Азії, він добре почувається у прісних озерах, ставках і тихих річках.

Живиться лин переважно донними організмами — личинками комах, молюсками, дрібними ракоподібними, а також рослинною їжею.

У природі лин відіграє важливу роль як один із балансуючих видів: він контролює чисельність дрібних безхребетних і сам слугує кормом для хижих риб та птахів.

