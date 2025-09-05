Буквально 5 секунд і риба вже на гачку: рибалка похизувався своїм уловом (відео)
Рибак витягнув рибу у човен
Удача спіткала ще одного рибалку, якому вдалось вловити рибу буквально за лічені секунди. І це не просто маленька плотва чи краснопірка.
Один зі рибалок витягнув з води линя вагою на 1,9 кілограма. Найцікавіше, що рибалка тілько-но закинув вудочку, як уже за п’ять секунд риба клюнула й опинилася на гачку. Це можна побачити на відео користувача ТікТок.
Що варто знати про цю рибу
Лин має міцне, витягнуте тіло, вкрите дрібною щільною лускою з густим шаром слизу, що надає йому характерного оливково-зеленого відтінку. Очі в линя червонуваті, а плавці темні, майже чорні.
Розмножується цей вид у стоячих або слабопроточних водоймах із багатою рослинністю. Самки відкладають ікру на водні рослини, де мальки знаходять укриття і їжу. Ареал поширення линя охоплює майже всю Європу та частину Азії, він добре почувається у прісних озерах, ставках і тихих річках.
Живиться лин переважно донними організмами — личинками комах, молюсками, дрібними ракоподібними, а також рослинною їжею.
У природі лин відіграє важливу роль як один із балансуючих видів: він контролює чисельність дрібних безхребетних і сам слугує кормом для хижих риб та птахів.
