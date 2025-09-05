Серфінгіст-початківець: собака та його господар стали зірками ТікТок (відео)

Відео набрало понад 1 мільйон переглядів

На пляжах іноді трапляються несподівані та кумедні ситуації, які одразу привертають увагу відпочивальників. Саме так сталося нещодавно, коли люди побачили незвичну картину.

Чоловік катав свою собаку на дошці для серфінгу біля берега, де були незначні хвилі, як можна побачити на відео користувача соцмережі ТікТок "laratarantino". Тварина впевнено стояла на дошці й навіть не намагалася зістрибнути у воду.

Собака виглядала цілком спокійною — тримала баланс і здавалось, отримувала справжнє задоволення від хвиль. Власник же серфінг-дошки лише посміхався, радіючи, на перший погляд, що його улюбленець не боїться води й готовий розділяти з ним активний відпочинок.

На пляжах можна побачити безліч кумедних ситуацій, як відпочивають люди та тварини. Наприклад в Одесі під парасолькою від сонця ховались собаки, ймовірно, безхатні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до берега Одеси припливли морські "акробати". Вони зачарували відпочивальників. Їх вдалось зняти на відео, яке опублікували в ТікТок.